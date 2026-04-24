  • FETÖ yapılanmasına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
FETÖ yapılanmasına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

24 Nisan 2026 Cuma 16:36
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında A.B., R.M., M.A. ve E.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.B., R.M. ve M.A.'nın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli akademisyenler olduğu, E.Ö.'nün ise Keşan'da özel bir hastanede görev yapan doktor olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, sim kartlar, 1 hafıza kartı ve 1 laptop ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. ve R.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.Ö. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Cenaze dönüşü feci kaza kamerada: Otomobilden fırlayan 10 aylık bebekten acı haber

Kapat
Video yükleniyor...

