31 Aralık 2020 Perşembe 14:30 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel yapılmasına yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Gözaltına alınanların telefonları incelenerek kripto mesajlar deşifre edildi. FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına dair ayrıntılar ortaya çıkarıldı.

TRT Haber'in haberine göre, savcılığın tespitlerine göre, örgüt, güncel öğrenci evleri ile faaliyetlerine hiç durmaksızın devam ediyor. İstanbul Kağıthane’deki örgüt evlerinde kaldıkları belirlenen 36 şüpheli hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

HEDEFLERİNDE ANADOLU'DAN BÜYÜK ŞEHİRLERE GELEN GENÇLER VAR

Kripto yazışmalarda sözde yöneticilerin, üniversiteye yeni başlayacak öğrencileri örgüt evlerine yerleştirmek için talimat verdiği belirlendi. Örgütün hedefinde geçmişte olduğu gibi yine Anadolu'dan büyük şehirlere gelen gençler olduğu tespit edildi.

Mert kod adlı şüphelinin örgüt üyelerine “Abiler lütfen şu dönem mesaimizi planlamamızı, ekibimizi iyi ayarlayalım. Gelen arkadaşlarla iyi ilgilenelim. Yurtta kalma fikrinden vazgeçirelim" talimatını verdiği belirlendi.

Örgüt üyelerinin 'Falcon', 'Flipboard' ve 'Lithium' gibi internet tabanlı programlar üzerinden haberleşmeyi sürdürdüğü de ortaya çıktı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ARTIK DİJİTAL ORTAMDA

Ayrıca örgüte ait kitapların artık dijital olarak dağıtıldığına da dikkat çekildi.