FETÖ yeniden yuvalanmaya çalışıyor! Operasyon düzenlendi

Kurs merkezlerinde yeniden yuvalanmaya başlayan FETÖ'nün kirli oyunu Üsküdar'da deşifre oldu. İhraç edilen öğretmenlerin çalıştığı dershanede 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yürütülen FETÖ soruşturmasında emniyet ekipleri örgütün güncel eğitim yapılanmasını mercek altına aldı. Yürütülen çalışmalarda tamamı İstanbul'da faaliyet gösteren 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün sabah eşzamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aranan 40 kişiden 35'i yakalanarak gözaltına alındı, firari 5 FETÖ'cünün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

GİZLİ ORTAK OLMUŞLAR

Yakalanan şüphelilerden elde edilen verilerle Üsküdar'daki VİP Fen Bilimleri Kurs Merkezi'nin, tedbir olarak örgütle bağlantısı olmayan bir kişi adına kurulduğu, ancak FETÖ'cülerin gizli ortak olduğu öğrenildi. Söz konusu merkezin diğer yönetici ve eğitim kadrosunda görevli şahısların tamamının FETÖ'cü olduğu, bazı şüphelilerin KHK ile ile kamudan uzaklaştırıldıkları öğrenildi. Örgütün eğitimde yeniden yapılanmaya çalıştığı merkezde yakalananlar arasında, daha önce operasyonlarda gözaltına alınan ve FETÖ'den cezaevine girip çıkmış bazı kişilerin de bulunduğu ortaya çıktı.

YENİ REFERANS SİSTEMİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, FETÖ'nün, söz konusu merkezde 'öğretmen' olarak çalışmak isteyenler için 'referans sistemi' kurduğu belirlendi. Kurulan sistemle, merkezde çalışmak isteyenlerin mutlaka örgütle bağlantısının bulunması gerektiği anlaşıldı. Operasyonda gözaltına alınan 35 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılacak.

KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmenlerin kamufle olmak için sigortasız çalıştıkları öğrenildi.

'ÖRGÜTTEN GELEN'E 5 BİN TL

Kurs merkezi yönetiminin, örgütle bağlantılı öğrencilerden 5-10 bin, bağlantısı olmayan öğrencilerden ise 30 bin lira ücret aldığı öğrenildi. Toplam bin 600 öğrencinin kayıtlı olduğu dershanede, kaç öğrencinin FETÖ'yle bağlantısı olduğu araştırılıyor.