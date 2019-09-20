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FETÖ zanlısı duruşmaya emekli vali kimliğiyle geldi

Bursa’da aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılanmasına devam edildi.

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Duruşmaya emekli vali kimliğiyle giren Harput, halen emekli maaşı aldığını, aylık gelirinin 9 bin lira olduğunu söyledi.  Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince konferans salonunda görülen davanın duruşmasında, ilk derece mahkemesince verilen karar uyarınca tutuklu 3 sanık, bazıları ev hapsinde bulunan tutuksuz 31 sanık ve haklarında beraat kararı verilen 10 sanık ile ceza verilmesine yer olmadığına kanaat edilen 3 sanık hazır bulundu. İlk derece mahkemesindeki karar duruşmasında hakkında tutuklama kararı verilen Celal Sevmezler ise duruşmaya katılmadı. Öte yandan eski vali Harput, duruşmaya girerken yapılan kimlik tespitinde kimliğini unuttuğunu söyleyerek emekli vali kimliğini gösterdi. FETÖ zanlısı eski vali Harput, kimliğinin halen geçerli olduğunu beyan ederek, duruşmada aylık gelirinin 9 bin lira olduğunu söyledi.

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