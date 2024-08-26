FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklanan Cihat Yıldız ile içerisinde yakalandığı aracın sahibi Adem Bora'nın hakimlik ifadesine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgularının ardından tutuklamaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Cihat Yıldız, hakimlikteki kimlik tespitinde mesleğinin öğretmen olduğunu belirtti. Suçsuz olduğunu savunan Yıldız, serbest bırakılmasını istedi.

Yıldız'ın avukatı da müvekkilinin serbest bırakılmasını talep ederek, tanıkların suçtan kurtulmak için iftira attıklarını iddia etti. Müvekkilinin Türkiye'deki adli makamlara güvenmediği için teslim olmadığını ancak yurt dışına da kaçmaya çalışmadığını öne süren avukat, Yıldız'ın İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan yargılandığını ve dosyanın bu mahkemeye gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Cihat Yıldız'ın Ahmet Hızal ile içinde yakalandığı aracın sahibi Adem Bora ise çalışmadığını, aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu beyan etti.

Serbest bırakılmasını isteyen Bora, "Ben bu konuda emniyette ve savcılıkta ifade verdim. O ifademi aynen tekrar ederim, önce Cihat Yıldız otostop çekti, birkaç metre ilerisinde de Ahmet Hızal otostop çekti. Serbest bırakılmayı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

- TUTUKLAMA KARARI

Hakimlikte alınan ifadelerin ardından iki şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Kararda, Cihat Yıldız'ın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri yapılanmasında 'genel müdür' pozisyonunda olup, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında terör örgütünün TSK imamı olduğu değerlendirilen Adil Öksüz'ün Türkiye'de saklanmasında ve yurt dışına kaçırılmasında rol aldığı" belirtildi.

Örgüt bünyesinde kod isimleri kullandığı belirlenen Yıldız ile ilgili "FETÖ'nün Amasya il imamı olarak faaliyet gösterdiği, örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı, örgüt elebaşının talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı, örgütün tepe yöneticileriyle irtibatı bulunduğu ve terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde örgütsel bir gizliliğe riayet etmek amacıyla kullanılan Signal isimli programın kullanıcısı olduğu" tespitlerine de kararda yer verildi.

Kararda, Yıldız'ın örgütteki pozisyonu ve darbe girişiminde etkin rol aldığı, darbe girişiminden sonraki süreçte de örgüt bünyesinde aktif olarak faaliyetlerde bulunduğu yönünde tanık ifadelerinin bulunduğu bildirildi.

Şüpheli Adem Bora'nın tutuklanma gerekçesinde ise Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal ile seyahat ettiğine ilişkin tespitler, kamera kayıtları ve ankesör, büfe sorgu raporuna yer verildi.

Diğer şüpheli Ahmet Hızal ise çıkarıldığı başka hakimlikteki sorgusunun ardından tutuklandı.

- OLAY

FETÖ'nün firar ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışmalarda, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünün uygulama noktasında durdurulan araçtan kaçmaya çalışan şüpheliler Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal takip sonucu yakalanmış, araç sahibi Adem Bora ise ikametinde gözaltına alınmıştı.

Yıldız'ın, FETÖ'nün TSK imamı olarak bilinen Adil Öksüz ile bağlantılı olduğu, Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Üsküdar'da saklandığı evde bir hafta yanında kaldığı ve Öksüz'ü evden alarak Rüştü kod isimli örgüt üyesiyle bir araçla kaçmasına yardım ettiği belirlenmişti.

Örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandığı tespit edilen Yıldız'ın, örgüte iltisaklı kurumlarda öğretmen olarak çalıştığı ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 8 yıldır arandığı ortaya çıkmıştı.

Yıldız ile aynı araçta yakalanan Ahmet Hızal'ın da örgütün askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu doktor konumunda olduğu, öğretmenlikten ihraç edildiği belirlenmişti.

Şüpheli Adem Bora'nın ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde binbaşı rütbesindeyken Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildiği ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan işlem gördüğü öğrenilmiş, örgütün güncel yapılanmasında aktif rol aldığı anlaşılan Bora'nın firari örgüt üyelerine barınma imkanı sağladığı tespit edilmişti.