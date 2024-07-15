Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Atatürk Parkı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği mensupları, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı Bişkek Program Koordinatörlüğü, Türk Kızılay ve Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi yetkilileri, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği yönetimi ile vatandaşlar katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle bir ara geldiklerini söyledi.

"FETÖ İLE MÜCADELE TÜRKİYE HUDUTLARIYLA SINIRLI DEĞİL"



Büyükelçi Doğan, FETÖ ile mücadelenin Türkiye hudutlarıyla sınırlı olmadığına işaret ederek, "FETÖ ile mücadelede artan ikili işbirliklerimiz sayesinde FETÖ ve destekçileri geçmişte güvenli liman olarak bildikleri yerlerde barınamıyorlar." şeklinde konuştu.

"Emperyalistlere, dış mihraklara ve onların maşalarına da Türk milleti teslim olmadı, olmayacaktır." diyen Doğan, "Silahını milletine doğrultan, milletin meclisini bombalayan, kardeşi kardeşe karşı düşürmeye çalışan, milletin varlıklarını çalarak zenginleşen ve devletin kurumlarını ele geçirmeye yeltenen FETÖ'ye geçit vermedik, bu gibi yapılanmalara gelecekte de geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Doğan, 8 yıl önce 15 Temmuz'da yaşanan darbe teşebbüsünün faili olan FETÖ'nün yalnızca terör örgütü olmadığını, bu ihanet şebekesinin üzerine giydiği "kült kimliği" ile casusluk faaliyetlerini gerçekleştiren ihanet yapılanması olduğunu kaydetti.

İradesini, aklını ve vicdanını hain örgüte teslim eden birçok kişinin bu hakikati halen kabullenmediğini ibretle izlediklerini aktaran Doğan, "Bundan 8 yıl önce Türk milleti, iradesini gasbetmeye çalışan FETÖ terör örgütünü ve bu örgütü himaye eden emperyalist odaklarını bertaraf etmeye başarmıştır. FETÖ'nün 15 Temmuz ihanet planı, ülkemizin ve milletimizin, kararlılık ve başarıyla yürüttüğü mücadele neticesinde, örgüt mensuplarının itiraf ve ifşaatlarıyla bir kez daha ortaya konmuştur." dedi.

"FETÖ, TÜM TOPLUMLAR İÇİN TEHLİKE ARZ ETMEKTEDİR"



Doğan, FETÖ'nün karanlık örgüt yapısıyla ve yozlaşmış unsurlarıyla tüm toplumlar için tehlike arz ettiğini söyledi.

FETÖ'nün bulunduğu ülkelerde, siyasi, toplumsal ve ekonomik alanlara kendi gündemini gerçekleştirmek amacıyla nüfus ederek her kılığa girdiğini ifade eden Doğan, FETÖ'nün, Türkiye ve Türkiye ile dostları arasına ekilmiş bir "fitne tohumu" olduğunun altını çizdi.

Doğan, "Yurt dışındaki muhataplarımıza, FETÖ'nün gerek kendileri için gerek ülkelerimiz arasındaki ilişkilerimiz için tehlikesini, sivil toplum, sosyal dayanışma ve eğitim alanlarındaki faaliyetlerinin göstermelik ve aldatıcı olduğunu, FETÖ'nün sözde eğitim faaliyetlerini örgüte insan ve maddi kaynak sağlamak için paravan olarak kullandığını her vesilesiyle tekrarlıyoruz." ifadesini kullandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ UNUTULMADI



Büyükelçi Doğan, "Alçak darbe girişimine direnirken şehit olan kahramanlarımıza ve terörle mücadelede hayatlarını vermiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz." dedi.

Doğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ve gösterdiği hedefe doğru yürümeye devam edeceklerini vurguladı.