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FETÖ'cü askerlerin 7 kurşun sıktığı paşa 19. ameliyatını oldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Kartaltepe'deki kışlada kahramanca direnerek 7 kurşunla vurulan dönemin albayı, Erzincan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, tedavi gördüğü Ankara'da 19'ncu kez ameliyat edildi.

IHA2 Eylül 2022 Cuma 09:11 - Güncelleme:
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada vücuduna 7 kurşun isabet etmesine rağmen kahramanca direniş göstererek kışlasını darbe yanlısı askerlere teslim etmeyen İstanbul Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala 19'ncu ameliyatına girdi.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında kışlasını kahramanca koruyan Ala, bu sırada çıkan çatışmada vücuduna isabet eden 7 kurşun ile yaralanmıştı. Tedavisine Ankara'da devam edilen Gazi Tümgeneral Ala, 19. ameliyatına girdi. Ala'nın ameliyatının başarılı geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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