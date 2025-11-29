İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen 1 haftalık operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Son 1 haftada; Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar kapsamında 92 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüpheliden 59'u tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya operasyona katılan tüm birimleri tebrik ederek "Milli İradeye Karşı Kurulan Tuzaklar Bir Bir Bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.