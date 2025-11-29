İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

FETÖ'cü avı devam ediyor! Güncel yapılanmadan onlarca kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi29 Kasım 2025 Cumartesi 10:08
FETÖ'cü avı devam ediyor! Güncel yapılanmadan onlarca kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen 1 haftalık operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Son 1 haftada; Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar kapsamında 92 şüpheli yakalandı.

59'U TUTUKLANDI

FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medyada FETÖ'nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüpheliden 59'u tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya operasyona katılan tüm birimleri tebrik ederek "Milli İradeye Karşı Kurulan Tuzaklar Bir Bir Bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

