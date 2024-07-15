İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0834
  • EURO
    36,0732
  • ALTIN
    2555.01
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'cü darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir
Güncel

FETÖ'cü darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir

Milletin kahramanı Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 8. yıl önce kalkıştığı darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Ömer Halisdemir, komutanından aldığı emirle, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye gelen darbeci general Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürerek milletin kaderini değiştirildi.

TRT Haber15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
FETÖ'cü darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir
ABONE OL

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında dönemin eski Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi, Gölbaşı'ndaki özel kuvvetler karargahını ele geçirmek için yanındaki FETÖ'cülerle yolda idi.

Bunu öğrenen dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı telefona sarıldı.

Karşısındaki ses, 20 yıllık askeri, silah arkadaşı Başçavuş Ömer Halisdemir idi. Hayatının en zor cümleleri döküldü Aksakallı'nın ağzından.

"Ömer, Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir, onu, karargaha girmeden öldür. Hakkını da helal et"

"Baş üstüne komutanım" dedi Ömer Başçavuş ve beylik tabancasını çıkararak bir an bile tereddüt etmeden Semih Terzi'yi vurdu. Milletine ihanet eden FETÖ'cü general yere yığıldı.

17 kurşunla şehit olan Halisdemir, sadece darbe girişimin seyrini değil, milletin kaderini de değiştirdi.

Darbeci hain Semih Terzi'ye ilk kurşunu sıktığı yere anıtı yapıldı.

ADI ÜNİVERSİTEYE, OKULLARA, CADDELERE, SOKAKLARA VERİLDİ

Aradan geçen yıllar onu unutturamadı. Adı üniversiteye, okullara, caddelere, sokaklara verildi.

15 Temmuz'dan sonra doğan birçok bebeğin adı Ömer oldu. Kanı ile bayrağa rengini verenlerden biri o... Niğde'deki kabri her daim ziyaretçilerle dolup taşıyor.

"Bir Ömer Halisdemir şehit olmuş olabilir ama bizim gibi birçok Halisdemir bu topraklarda, bu vatanda yaşamaya devam edecek. Ne mutlu türküm diyene. Bu topraklar kolay kazanılmadı kolay kaybedilmeyecek, kıyamete kadar burada olacağız."

TÜRK MİLLETİ, KAHRAMANINI YÜREĞİNE GÖMDÜ

O Türk askeriydi... Vatan aşkı dolu cesur yüreği son kez, milleti için o gece attı. Son nefesini de ay yıldızlı bayrağı için şehadete yürürken verdi. Türk milleti kahramanını sadece toprağa değil, yüreğine gömdü.

"Ömer Halisdemir bu vatan millet için kendisini feda etmiş bir Türk kahramanıdır. Vatanımızı, milletimizi kurtaracak Halisdemirlerimiz mevcuttur. Vatan millet sağ olsun diyelim."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.