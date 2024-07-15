FETÖ'cü darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman: Ömer Halisdemir

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında dönemin eski Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi, Gölbaşı'ndaki özel kuvvetler karargahını ele geçirmek için yanındaki FETÖ'cülerle yolda idi.

Bunu öğrenen dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı telefona sarıldı.

Karşısındaki ses, 20 yıllık askeri, silah arkadaşı Başçavuş Ömer Halisdemir idi. Hayatının en zor cümleleri döküldü Aksakallı'nın ağzından.

"Ömer, Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir, onu, karargaha girmeden öldür. Hakkını da helal et"

"Baş üstüne komutanım" dedi Ömer Başçavuş ve beylik tabancasını çıkararak bir an bile tereddüt etmeden Semih Terzi'yi vurdu. Milletine ihanet eden FETÖ'cü general yere yığıldı.

17 kurşunla şehit olan Halisdemir, sadece darbe girişimin seyrini değil, milletin kaderini de değiştirdi.

Darbeci hain Semih Terzi'ye ilk kurşunu sıktığı yere anıtı yapıldı.

ADI ÜNİVERSİTEYE, OKULLARA, CADDELERE, SOKAKLARA VERİLDİ

Aradan geçen yıllar onu unutturamadı. Adı üniversiteye, okullara, caddelere, sokaklara verildi.

15 Temmuz'dan sonra doğan birçok bebeğin adı Ömer oldu. Kanı ile bayrağa rengini verenlerden biri o... Niğde'deki kabri her daim ziyaretçilerle dolup taşıyor.

"Bir Ömer Halisdemir şehit olmuş olabilir ama bizim gibi birçok Halisdemir bu topraklarda, bu vatanda yaşamaya devam edecek. Ne mutlu türküm diyene. Bu topraklar kolay kazanılmadı kolay kaybedilmeyecek, kıyamete kadar burada olacağız."

TÜRK MİLLETİ, KAHRAMANINI YÜREĞİNE GÖMDÜ

O Türk askeriydi... Vatan aşkı dolu cesur yüreği son kez, milleti için o gece attı. Son nefesini de ay yıldızlı bayrağı için şehadete yürürken verdi. Türk milleti kahramanını sadece toprağa değil, yüreğine gömdü.

"Ömer Halisdemir bu vatan millet için kendisini feda etmiş bir Türk kahramanıdır. Vatanımızı, milletimizi kurtaracak Halisdemirlerimiz mevcuttur. Vatan millet sağ olsun diyelim."