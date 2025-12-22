Demokrat Partili milletvekili Jamie Raskin, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunarak, ABD'li birçok vekilin süreci yakından takip ederek çalışma yürüttüğünü iddia etti.

"İSTANBUL'A ODAKLANDI!"

AKŞAM Gazetesi Haber Merkezi'nde yer alan habere göre; Raskin, şu ifadeleri kullandı: "İstanbullular, Sayın İmamoğlu'nu üç ayrı seçimde belediye başkanı olarak seçti. Kendisi, kentin altyapısını iyileştirmeye, şehirde yaşayan milyonlarca çocuğa beslenme ve sağlık hizmetleri sunmaya odaklandı. Mart 2025'te, İstanbul'daki 106 diğer yerel liderle birlikte gözaltına alındı. Türk hükümeti o tarihten bu yana ailesine ait şirkete el koydu, X hesabını askıya aldı, üniversite diplomasını iptal etti ve kendisine ait her türlü kamuya açık görsel ve afişi yasakladı. Onun serbest kalması için çalışıyoruz.

DARBECİLERE SAHİP ÇIKMIŞ

Raskin'in 16 Nisan 2024'te ABD Kongresi bünyesindeki Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye'de İnsan Hakları' başlıklı oturumda FETÖ'cü darbecileri savunduğu ortaya çıktı.

Raskin hain darbecileri şu sözlerle savunmuştu: "2016'daki darbe girişiminden bu yana Türkiye, en az 31 ülkeden 100'den fazla vatandaşını 'zorla geri getirme' veya yasa dışı sınır dışı etme yöntemleriyle transfer etti."