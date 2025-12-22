İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8381
  • EURO
    50,2216
  • ALTIN
    6060.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'cü darbecilere sahip çıkmıştı! ABD'li vekil Raskin'den küstah İmamoğlu çağrısı
Güncel

FETÖ'cü darbecilere sahip çıkmıştı! ABD'li vekil Raskin'den küstah İmamoğlu çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Maryland Milletvekili Jamie Raskin, İBB'ye yönelik yolsuzluk davasından tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AKŞAM Gazetesi 22 Aralık 2025 Pazartesi 08:44 - Güncelleme:
FETÖ'cü darbecilere sahip çıkmıştı! ABD'li vekil Raskin'den küstah İmamoğlu çağrısı
ABONE OL

Demokrat Partili milletvekili Jamie Raskin, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunarak, ABD'li birçok vekilin süreci yakından takip ederek çalışma yürüttüğünü iddia etti.

"İSTANBUL'A ODAKLANDI!"

AKŞAM Gazetesi Haber Merkezi'nde yer alan habere göre; Raskin, şu ifadeleri kullandı: "İstanbullular, Sayın İmamoğlu'nu üç ayrı seçimde belediye başkanı olarak seçti. Kendisi, kentin altyapısını iyileştirmeye, şehirde yaşayan milyonlarca çocuğa beslenme ve sağlık hizmetleri sunmaya odaklandı. Mart 2025'te, İstanbul'daki 106 diğer yerel liderle birlikte gözaltına alındı. Türk hükümeti o tarihten bu yana ailesine ait şirkete el koydu, X hesabını askıya aldı, üniversite diplomasını iptal etti ve kendisine ait her türlü kamuya açık görsel ve afişi yasakladı. Onun serbest kalması için çalışıyoruz.

DARBECİLERE SAHİP ÇIKMIŞ

Raskin'in 16 Nisan 2024'te ABD Kongresi bünyesindeki Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye'de İnsan Hakları' başlıklı oturumda FETÖ'cü darbecileri savunduğu ortaya çıktı.

Raskin hain darbecileri şu sözlerle savunmuştu: "2016'daki darbe girişiminden bu yana Türkiye, en az 31 ülkeden 100'den fazla vatandaşını 'zorla geri getirme' veya yasa dışı sınır dışı etme yöntemleriyle transfer etti."

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.