FETÖ'cü emekli albaya 15 yıla kadar hapis istemi

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Erzurum'da örgüte yönelik yürütülen soruşturmada itirafçı olan emekli albay İbrahim A, askeri öğrenci olduğu 1993'te, şüpheli Murat B'nin de arasında olduğu askerlerle örgütsel toplantılara katıldığını anlattı.

Murat B'nin, FETÖ'nün mahrem imamları tarafından örgütsel iletişim yöntemi olan büfe, ankesör, kontörlü hatlarla ardışık olarak örgüt iltisaklı askerle birlikte arandığının tespiti üzerine, şüpheli 25 Haziran'da gözaltına alındı.

- ZÜCCACİYE DÜKKANINDA TOPLANTI



İddianamede ifadesinde yer verilen Murat B, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek örgüte dair bildiklerini anlattı.

Murat B, örgütle irtibatının 1985'de ortaokul yıllarında başladığını, "Mustafa" kod adlı örgüt mensubunun yönlendirmesiyle askeri liselere girmeye karar verdiğini aktardı.

FETÖ'nün askeri liseler sınavına hazırlık evinde kampa alındığını ifade eden Murat B, "Evde 4-5 kişiyle birlikte hazırlanıyorduk. Mustafa isimli şahsın yardımıyla sınavı kazandım. 1985-1989 yılları arasında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde okudum ve FETÖ'yle irtibatım devam etti. Hafta sonları, 'Fatih' kod adlı kişi, bir züccaciye dükkanının müşteriye kapalı bölümünde bizlerle sohbet ediyordu." dedi.

Askeri lise döneminde öğrencilerle birlikte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmeye götürüldüklerini anlatan Murat B, "1987'de İzmir'de bizi bir arabayla aldılar ve Gülen'le görüşmeye götürdüler. Fetullah Gülen, aynı salon içerisinde önümüzde bulunan başka bir grupla konuştu, biz de saatlerce kendisini dinledik. Örgütün içine girdiğim için pişmanım." beyanında bulundu.

- 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



İddianamede, şu tespitlere yer verildi :

"Şüphelinin mahrem abi denilen şahsa bağlılığı, bu şahsın denetimi altında bulunması, örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda gizli toplantılara katılması, 'Gel' dendiği zaman geldiği 'Git' dendiği zaman gittiği, mesleki tecrübesi ve askeri hiyerarşiyle bağdaşmayacağı açıktır. Askerlik görevi süresince en çok dikkat edeceği şey olan hiyerarşi bağlılığına aykırı olacak şekilde mahrem imam denilen şahsın kontrolü altında bulunması, ikrar içeren savunması, tanık beyanları, arama kayıtları bir arada değerlendirildiğinde üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

FETÖ üyesi olduğunu bildiği 12 kişiyi deşifre eden Murat B'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin değerlendirilmesinin mahkemeye bırakıldığı belirtildi.