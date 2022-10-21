FETÖ'cü Enes Kanter, Yunan başpiskoposun önünde eğildi!

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından alçak FETÖ'cülerin kaçış noktalarından Yunanistan'a en büyük destek yine FETÖ'cülerden geldi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından Yunanistan bayrağına sarıldığı fotoğraflar paylaşan elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, yeni bir görüntüyle gündeme geldi.

ÖNÜNDE EĞİLEREK KARŞILADI

Görüntülerde FETÖ'cü Kanter'in Atina Başpiskoposu'nu ayakta karşıladığı ve önünde eğildiği görüldü. Kanter daha sonra ise Atina Başpiskoposu'nun elinden tutup makam odasına götürdü.

YUNAN PARLAMENTOSU İLE DE TEMASA GEÇTİ



FETÖ'cü Kanter, daha sonra Yunan Parlamentosu ile temasa geçti.

Kanter, Avrupa Parlamentosu milletvekili ve aynı zamanda "Yunanstan'ın Yeşilleri" olarak bilinen, NATO'cu PASOK parti lideri Nikos Andrulakis ile de görüştü.