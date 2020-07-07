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FETÖ'cü Enes Kanter'den FBI itirafı: Sürekli görüşüyorum

İsrail gazetesine konuşan FETÖ'cü Enes Kanter tehdit edildiğini iddia edip ABD'deki FBI ajanlarıyla planlı ve sürekli olarak görüştüğünü itiraf etti.

07 Temmuz 2020 Salı 09:01 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 09:01
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İsrail'in Haaretz Gazetesi, NBA Boston Celtics'te oynamaya devam eden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari Enes Kanter ile bir röportaj gerçekleştirdi. FETÖ'cü Kanter, tehdit edildiğini iddia ettiği röportajda ABD'deki FBI ajanlarıyla planlı ve sürekli olarak görüştüğünü itiraf etti. Ayrıca FBI tarafından korunduğunu da söyledi.

ÖZGÜRLÜK KISITLAMASIYMIŞ!

Sabah'ın haberine göre, ABD dâhil dünyanın çeşitli ülkelerinde sosyal medya düzenlemeleri yapılırken, Kanter Türkiye'deki sosyal medya düzenlemesini özgürlük kısıtlaması olarak sunmaya kalktı.  Kanter ayrıca terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürerek PKK'ya yapılan operasyonları Kürtlere karşı yapılan saldırı gibi aktarmaya kalkıştı.

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