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FETÖ'cü eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem imamları' ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubay, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:46
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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık H.B. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, H.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu. Sanık H.B, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mahrem imamlarla' irtibatım yoktur. Mütalaadaki hususları reddediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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