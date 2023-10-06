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FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakayı ele verdi

Firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi eski emniyet müdürü, başkentte düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 14:09 - Güncelleme:
FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakayı ele verdi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından FETÖ'nün deşifresine ve örgütün firari üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından aranan firari Selat Ak'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik takip çalışmaları sonucunda 7 yıldır firari olan Selat Ak, ikametine yakın adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Ak, 1. sınıf emniyet müdürlüğünden ihraç edilmişti.

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