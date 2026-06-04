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FETÖ'cü eski hakime hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski hakim tutuksuz sanık, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 17:32 - Güncelleme:
FETÖ'cü eski hakime hapis cezası
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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık R.Ü. katılmazken, avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararı ile mesleğinden ihraç edildiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, hakim olarak görev yaptığı dönemde örgütün faaliyetlerine katıldığını bildirerek, sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık R.Ü'nün avukatı savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Müvekkilimin örgütsel bir konumu bulunmamaktadır. FETÖ ile bir bağlantısı yoktur. Beraatine karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 7 yıl 15 ay hapse çarptırdığı sanık R.Ü. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

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