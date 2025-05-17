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FETÖ'cü eski tümgeneral yakalandı

Samsun'da FETÖ üyeliğinden hüküm giyen ve Hava Teknik Okulları Komutanı iken meslekten ihraç edilen eski Tümgeneral Ahmet Cural yakalanıp tutuklandı.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 10:07 - Güncelleme:
FETÖ'cü eski tümgeneral yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, FETÖ soruşturmaları ve davaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, bu çerçevede FETÖ üyesi eski Tümgeneral Cural'ın (62), ağabeyinin Köseli Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Cural'ı yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan söz konusu hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ahmet Cural, İzmir'deki Hava Teknik Okulları Komutanı iken meslekten ihraç edilmiş ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada tutuklu yargılanmıştı.

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