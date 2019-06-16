İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde ‘’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan yargılandığı sırada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı olan sanık E.E, ifadesinde, örgütsel yapılanmaya ilişkin bilgiler vererek, 15 Temmuz gecesine dair dikkati çekici beyanlarda bulundu. İfadesinde yüzlerce isim veren, teşhis edebileceğini beyan eden sanık E.E, örgüte nasıl girdiğini ve örgütsel olarak görev yaparken yaşadıklarını anlattı.

BİLGİLERİ VERDİ

Emniyetin ‘mahrem yapılanması’nda görev aldığını, örgütsel tabirle ‘’öğretmen’’ görevinde bulunduğu belirten itirafçı sanık, örgütün emniyetin yapılanmasına ilişkin şu bilgileri verdi: “Özellikle İstanbul emniyetinin yapılanması 3 parçaya bölmüşler, 3 il var. İstanbul’u 3 il olarak yönetiyorlar. Bu yapılanmaya, ‘emniyet birimi’, il imamına ‘müdür’ deniyor. Önceleri ‘O’ isminde bir il imamı vardı daha sonra A.A. isminde bir il imamı geldi. İl imamının altında 7,8 kişilik heyet var. Bunlara ‘zümre başkanı’ deniyor, bir diğer isimleri ‘müdür yardımcısı.’ Her zümre başkanının altında 4-5 öğretmen var. Bu öğretmenler de ilgilenmesi gereken personele bakıyorlar.”

VİCDAN AZABI

Mesleği öğretmenlik olan sanık E.E, neden itirafçı olduğunu şöyle anlattı:

“Ben bu yükü omzumdan atmak istiyorum. 15 Temmuz darbe bilgisi kesinlikle yoktu, söylentiler vardı. 2015’in sonu 2016 yılında söylentiler vardı ‘Olacak.’ diye. 15 Temmuz akşamı örgüte ait bir evdeydim, buraya İstanbul emniyet birimi il imamlarından A.A. da geldi. Normalde o akşam evde olmasını gerektirecek bir durum yoktu. Tabii çok telaşlı görmüştüm. Televizyonda köprülerin kapatıldığı haberleri gösterildiği sırada il imamının telefonuna sürekli mesaj geliyordu. Bana hitaben, ‘Hocam zümre başkanlarına bilgiyi aktaracağım. Siz zaten yanımdasınız, arkadaşlarınıza da gönderin.’ dedi.

Önce bir mesaj gönderdi. Mesajda, ‘Bütün arkadaşlar resmi kıyafetlerini giysin, görev yerlerine gitsin, izinde olanlar dahil Vatan Emniyete gitsinler’ yazıyordu. İl sorumlusuna çok daha fazla mesaj geldi ancak hepsini bize göndermedi. Mesajlar ‘Tango’ programı üzerinden geldi.

Bir süre sonra darbeye yardım etmekle ilgili mesajlar göndermeye başladı. Ben de il imamına ‘Efendim bahsettiğiniz olay darbe... Siz bunu emniyet amirlerine, personeline söylüyorsunuz. Hele ki Atatürk Havalimanı gibi bir yer yani bu iş tehlikeli, arkadaşların başı yanar.’ dedim. O da bana ‘Hocam ben size bana gelen mesajları süzerek iletiyorum, vebal sizindir.’ dedi. Ben o mesajdan sonrakileri asla iletmedim.”