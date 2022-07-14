FETÖ'cü hainler F-16'yla önce onları hedef aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü 2015 yılında omuz omuza PKK'nın Güneydoğudaki hendek kalkışmasını bastırdı. PKK'lı teröristler hendek operasyonlarında etkisiz hale getirildi, çukurlar kapatıldı, barikatlar kaldırılıp bölgedeki güvenlik sağlandı. FETÖ'nün TSK'ya sızan hainleri ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat polislerinin neler yapabileceğini, vatan için nasıl canlarını nasıl feda edebileceklerini hendek operasyonlarında gördükleri için Ankara Gölbaşı'ndaki Emniyet Özel Harekat Başkanlığını bombaladı.

Darbeci hainler, Polis Özel Harekat ekiplerinin gücünü, vatan aşkını, ay yıldızlı bayrak tutkularını bildikleri için hava saldırısı ile onları durdurmaya çalıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz'da darbecilerin ilk hedef aldıkları yerler arasındaydı. Ancak Emniyet güçleri o gece halkın desteğini de alarak işgal edilen pek çok noktayı darbecilerden temizledi.

DARBECİLERİN ÖZEL HAREKAT KORKUSU

Sabah'ın haberine göre, 15 Temmuz gecesi darbecilerin ilk hedefi kendilerine durdurabilecek güç olarak gördükleri Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Başkanlığıydı.

Ses hızını aşıp alçaktan uçan savaş uçakları, 15 Temmuz ihanetinin unutulmayacak anları olarak hafızalardaki yerini aldı. En ağır karşılığın Özel Harekattan geleceğini bilen darbeciler, çatışmayı göze alamayarak vatan evlatlarının üzerine bomba yağdırdı.

Darbeci pilotların attığı ilk bombanın hedefinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başlığı ait uçak pisti vardı. Özel Harekatçıların hava gücünü kırmak için yapılan bu saldırı da helikoptere yakıt ikmali yapan polislerden 7'si şehit olurken 5'i de yaralandı.

Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlığına bomba atılması talimatını darbeci askerlerden Ahmet Tosun'un verdi. Bombaların atılacağı yeri ve uçağı kullanan "Aslan 1" koduyla Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu işaretledi.

ÖZEL HAREKAT BAŞKANI ŞEHİT DÜŞTÜ

Özel Harekat Başkanı Mustafa Tecimen, cuma akşamı olduğundan nöbetçiler hariç, tüm personelin evlerinde istirahat ettiğini bildiği için kahramanları vatan savunması için görevlerinin başına çağırdı.

Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda yüzlerce özel harekatçı toplandı. Polisler darbecilerin kuşattığı Genelkurmay, TRT ve Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon için hareket için hazırlandı.

Darbecilerin olduğu noktalara gitmek, o bölgeleri darbecilerden temizlemek için harekete geçmişlerdi ki hainlerin hedefi oldular. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde darbeci pilot Uğur Uzunoğlu onlarca Özel Harekat polisinin beklediği nizamiyeye akıllı bomba attı.

Bomba o gece öylesine büyük bir şiddette düşerek taş üstünde taş kalmadı, patlamaların etkisiyle silahlar bile eridi arabalar hurdaya döndü. Binada ve nizamiye de büyük yangın çıktı.

Yerle bir olan harekat merkezinde Özel Harekat Başkanı Mustafa Tecimen'de aralarında bulunduğu 43 özel harekat polisi ile bir sivil şehit olurken ve 36 kişi de yaralandı.

Saldırıdan sağ çıkanlar önce yaralı arkadaşlarını hastaneye taşımak istedi. Ancak hainler, buna bile izin vermedi. Özel Harekat Polisleri, acılarına ve engellemelere rağmen göreve koştu, işgal edilen pek çok noktayı temizledi.

BOMBALAMA ANI TELSİZ KONUŞMALARINDA

Bombalama anında hainlerin telsiz konuşmalarında vatan sevdalılarını acımadan nasıl vurdukları ortaya çıktı. O konuşmaların bir bölümü şöyle:

-Ahmet Tosun: Hocam A9 bölgesinde, nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı?

-Pilot Uğur Uzunoğlu: Mutabık, araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor.

-Ahmet Tosun: Anlaşıldı, nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest.

-Pilot Uğur Uzunoğlu: Filo, Aslan-3, nizamiyeye bir adet atış yapıldı, nizamiyeye.

-Mustafa Azimetli: Hocam tekrar edin, nizamiyeye hareketlilik var mı?

-Pilot Uğur Uzunoğlu: Nizamiyede hareketlilik vardı, bir atış yapıldı.

-Mustafa Azimetli: Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı.