Güvenlik güçleri, FETÖ kalıntılarını birer birer yakalayıp adalete teslim ederken firari FETÖ'cülerse kendilerine kucak açan Avrupa başkentlerinde eylem yapıp, destek istedi.

BU İSİMLER TESADÜF MÜ?

Özellikle Osman Kavala'nın isminin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Gezi Kışkırtması Davası'nda mahkum olan ve aldığı hapis cezası sebebiyle cezaevinde bulunan Osman Kavala için 10 ülkenin büyükelçisi Türkiye'ye bildiri ile ayar vermeye çalışmış, Başkan Erdoğan ise o büyükelçilerin kimyasını bozan bir tepki göstermişti.

Başkan Erdoğan, "Biz de bu elçiler için gerekirse istenmeyen adam ilan edebiliriz" demişti.

Osman Kavala ismini son dönemde Manisa Milletvekilli Özgür Özel'in korsan grup toplantısında ve gölge CIA diye adlandırılan eski CIA Danışmanı Michael Rubin'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasında geçti.