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FETÖ'cü hainlerden Avrupa'nın göbeğinde eylem! İmamoğlu ve Kavala için yürüdüler

Bir grup FETÖ'cü hain Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde eylem yaptı. FETÖ'cülerin AİHM önünde gerçekleştirdiği eylemde Ekrem İmamoğlu, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu'nun serbest bırakılması istendi.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 16:19 - Güncelleme:
FETÖ'cü hainlerden Avrupa'nın göbeğinde eylem! İmamoğlu ve Kavala için yürüdüler
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Güvenlik güçleri, FETÖ kalıntılarını birer birer yakalayıp adalete teslim ederken firari FETÖ'cülerse kendilerine kucak açan Avrupa başkentlerinde eylem yapıp, destek istedi.

BU İSİMLER TESADÜF MÜ?

Özellikle Osman Kavala'nın isminin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Gezi Kışkırtması Davası'nda mahkum olan ve aldığı hapis cezası sebebiyle cezaevinde bulunan Osman Kavala için 10 ülkenin büyükelçisi Türkiye'ye bildiri ile ayar vermeye çalışmış, Başkan Erdoğan ise o büyükelçilerin kimyasını bozan bir tepki göstermişti.

Başkan Erdoğan, "Biz de bu elçiler için gerekirse istenmeyen adam ilan edebiliriz" demişti.

Osman Kavala ismini son dönemde Manisa Milletvekilli Özgür Özel'in korsan grup toplantısında ve gölge CIA diye adlandırılan eski CIA Danışmanı Michael Rubin'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasında geçti.

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