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FETÖ'cü hainlerin kalkışmasına geçit verilmedi.... Millet 'Terörsüz Türkiye'nin yolunu açtı

15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin kalkışmasına geçit vermeyerek vatanına sahip çıkan Türk milleti, Terörsüz Türkiye'nin de yolunu açtı. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine geçit vermeyerek meydanlara inen milyonlar sayesinde Türkiye bir kez daha aydınlık yarınlara yürüdü.

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 09:17 - Güncelleme:
FETÖ'cü hainlerin kalkışmasına geçit verilmedi.... Millet 'Terörsüz Türkiye'nin yolunu açtı
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15 Temmuz 2016'da tankların altına yatarak canı pahasına vatanına sahip çıkan millet, 'Türkiye Yüzyılı'yla birlikte 'Terörsüz Türkiye'nin de yolunu açtı. Başkan Erdoğan, yeni hedefin 'terörsüz bölge' olduğunu söyledi, ülkenin önüne yeni vizyon koydu.

AYDINLIK YARINLARIN MİLADI OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile 15 Temmuz'da meydanlara inen milyonlar, 252 şehit vererek bağımsızlığına, vatanına, devletine sahip çıktı. 15 Temmuz bir milletin yeniden dirilişinin miladı oldu. Türkiye bir kez daha aydınlık yarınlara yürüdü.

BU RUH HEP DİRİ KALSIN DİYE...

AKŞAM, FETÖ'cü hainlerin kalkışmasına geçit vermeyen milyonların yazdığı kahramanlık destanını, 'bu ruh hep diri kalsın' diye bir kez daha tarihin sayfalarına not etti. Şehitlerimizin aziz hatıraları ebediyete kadar gönlümüzde yaşayacak.

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