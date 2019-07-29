FETÖ’cü hainlerin ‘takiyesi’ tutmadı 

Gaziantep’te FETÖ’nün darbe girişimi sırasında emrindekilere ‘askere karşı gelinmemesi’ yönünde talimat veren ve yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski kaymakam Celalettin Taşkaya ile 9 yıl hapis cezası verilen eski emniyet amiri Muhammed Can Gayretli hakkındaki gerekçeli kararda, sanıkların davranışlarının gizlilik ve takiye kültürünü kuruluş felsefesi olarak belirleyerek yıllar yılı kendini saklamayı başarmış olan FETÖ/PDY’nin yapısına uygun olduğu belirtildi.

DARBEYE RIZA GÖSTERDİ

Gerekçeli kararda Taşkaya için “Sanığın kaymakam olarak göreve başladıktan sonra da bağını koparmayarak 15 Temmuz gecesinde terör örgütünce gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında görevli olduğu ilçede, darbe girişimine müdahale etmesi gereken en önemli meşru güç olan ilçe emniyet müdürlüğünü darbeye rıza göstererek, darbeci askerlerin gelmesi halinde müdahale etmelerini engellemek amacıyla örgütsel faaliyette bulunduğu belirlenmiştir” denildi.

EMNİYET AMİRİNE TALİMAT

Sanık Taşkaya’nın Malatya’da üniversite öğrencisi olduğu dönemde, polis kolejindeki öğrencilerin örgütsel takibini yaptığı, 2007-2008 yıllarında Ankara’da örgüt evinde kalarak ‘sınav çalışma evi’ sorumlusu olduğu belirtilen kararda, sanığın Alacakaya Kaymakamı olarak görev yaptığı 15 Temmuz 2016 gecesinde, ilçe emniyet amiri sanık Gayretli ile yaptığı telefon görüşmelerinde ‘askerlerin, emniyete gelmesi halinde herhangi bir mukavemet gösterilmemesi’ yönünde talimat verdiği bilgisi yer aldı.