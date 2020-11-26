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Güncel

FETÖ'cü darbecilerin yargılandığı Akıncı Üssü Davası'nda karar açıklanıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki derbe girişiminin yönetildiği, aralarında FETÖ'nün sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında karar açıklanmaya başlandı.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 10:25 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:31
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada karar açıklanıyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Darbe girişimini Akıncı'dan yöneten siviller Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.

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