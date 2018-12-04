FETÖ'cü İpek'i müşavir kurtarmış

İngiliz Mahkemesi’nin ‘FETÖ çatı davasının’ firari sanıkları Akın İpek, Talip Büyük ve Ali Çelik’in Türkiye’ye iadesini reddetmesinin altından büyük bir skandal ortaya çıktı. FETÖ’cülerin iade edilmesine engel olan skandal belgenin Türkiye Cumhuriyeti İngiltere Büyükelçiliği’ndeki Adli Müşavir tarafından iade dosyasına eklendiği anlaşıldı.

Adalet Bakanlığı skandala el koyarak müşaviri acil koduyla geri çağırdı. Türkiye Cumhuriyet Adalet Bakanlığının İngiltere’ye gönderdiği 87 sayfalık iade dosyasına adeta kamikaze yapılarak eklendiği tespit edilen belgede Türk Yüksek Yargısının neleri suç kabul edip etmediğine dair sözde bir takım uydurma istatistik veriler ile yine uydurma örnekler sıralanmış. Dosyada yer alan ve Londra Adli Müşavirliğince hazırlandığı ve eklendiği belirtilen belgede her hangi isim bulunmuyor ancak bakanlık mührü yer alıyor.

FETÖ’CÜLERİ AKLAMIŞLAR

İngiltere mahkemesinin elini güçlendiren ve FETÖ’cülerin iadesini güçleştiren skandal belgede uydurulan bu örnekler içinde; FETÖ elebaşı Gülen’e duyulan sempatiden dolayı bazı faaliyetlerine katılmanın, yazışma içeriğinde suç olmadığı sürece ‘ByLock’ kullanımının, mahkumiyet kararlarının sadece polis tarafından elde edilen tanık ifadelerine ve diğer kanıtlara dayandırılamayacağı ve finansal destek içeren herhangi bir eylemin kendi başına FETÖ üyeliği teşkil etmeyeceği şeklinde maddeler sıralanmış.

İNCELEME BAŞLATILDI

Skandal belgenin ortaya çıkması üzerin Adalet Bakanlığından açıklama geldi. Adalet Bakanlığı tarafından gönderildiği iddia edilen yazının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Londra Adalet Müşaviri hakkında 30 Kasım 2018 itibarıyla inceleme başlatıldığı ve ilgilinin aynı tarihte Ankara’ya çağrıldığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, “Akın İpek davası” olarak da bilinen iade davasında, İngiliz mahkemesince ek bilgi taleplerinin, Bakanlık tarafından 87 sayfalık ayrıntılı bir metinle karşılandığı, bu bilgi ve belgelerin usulüne uygun olarak 13 Eylül 2018’de yazı ile diplomatik yoldan gönderildiği vurgulandı.

OLMAYAN KARARI

Bu yazı ve eklerinde haberlere konu olan değerlendirmelerin yer almadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Sanık ve avukatlarının, Türkiye’deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir. Yargı yetkisi içindeki konularda Bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.

İMZASIZ KORSAN BELGE

Bakanlığımız tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlığımız yazışma usulleri ile uyuşmadığı, herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığı açıkça görülmektedir. Dış muhataplarımızın (İngiltere yetkili adli mercilerinin) bu çerçevede bilgilendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Londra Adalet Müşaviri hakkında 30 Kasım 2018 itibarıyla inceleme başlatılmış ve ilgili aynı tarihte Ankara’ya çağrılmıştır.”