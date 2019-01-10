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FETÖ'cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

Türkiye karşıtı “akıl yoksunu” söylemlerini “kendisini bir vatandaşı olarak hissettiği” ABD’nin medyasında sürdüren FETÖ’cü Kanter, MİT’in Türk yargısı önüne çıkardığı FETÖ’cüleri siyasi karalama kampanyasına malzeme etmeye çalışarak “Türkiye yurt dışındaki FETÖ’cülere suikast düzenliyor” algısı yaratmaya çalıştı. Yüzlerce ölüm tehdidi aldığını ileri süren Kanter, “Kendimi, 2021 yılında vatandaşlığını alacağım ABD’den başka bir yerde güvende hissetmiyorum.” ifadelerini kullandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen’e bağlılık yemini eden Enes Kanter, Türkiye karşıtı "akıl yoksunu" söylemlerini sürdürüyor. ABD dışında dünyanın hiçbir yerinde kendini güvende hissetmediğini söyleyen FETÖ'cü Kanter, “Yüzlerce ölüm tehdidi alıyorum.” dedi.
 
Bağlılık yemini ettiği FETÖ’nün Türk halkına çektirdiklerini görmezden gelen FETÖ’cü Kanter, Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada, “Bu tehditlerin benim halkım olan Türklerden geliyor olmasını görmek çok üzücü.” diye konuştu.
 
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yurt dışındaki FETÖ’cüleri paketleyip Türk yargısı önüne çıkarmasından duyduğu endişeyi siyasi karalama kampanyasına malzeme eden Kanter, Türkiye sanki FETÖ’cülere suikast düzenliyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışarak, “Türkiye’nin yurt dışında düzenlediği operasyonlardan dolayı can korkum var.” ifadesini kullandı.
 
Vize problemi nedeniyle 2017 yılından beri birçok ülkeye seyahat edemediği bilinen FETÖ’cü Kanter, bu gerçeği örtbas etmek istercesine, “Londra’ya gitmek isterdim tabii, fakat can korkumdan dolayı gidemiyorum.” ifadelerini kullandı.
 
CNN sunucusu Hala Gorani, takım arkadaşlarının kendisine “Londra’ya gelirsen antrenmanlar ve otel odan arasında gidip gelmen lazım, başka bir yere gitmemelisin.” dediğini söyleyen FETÖ’cü Kanter’e “Peki neden böyle yapmadın?” sorusunu yöneltti.
 
Kanter ise, “Arkadaşlarımla bir değerlendirme yaptık ve hayatımı riske atmamaya karar verdik. Kendilerine New York’tan da destek verebileceğimi düşündük.” sözleriyle Türkiye karşıtı yürüttüğü karalama kampanyasını sürdürdü.
 
Amerikan halkına kendisine verdikleri destekten dolayı şükranlarını sunan FETÖ’cü Kanter, “Kendimi Amerikalı gibi hissediyorum. 2021 yılında ABD vatandaşlığına geçeceğim, fakat şu an kendimi dünyanın hiçbir yerinde güvende hissetmiyorum.” diye konuştu.
 
“Akıl yoksunu gerekçelerle gündeme gelmeye çabalıyor”
 
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FETÖ’cü Enes Kanter’in İngiltere’deki bir basketbol maçına katılamayacağına gerekçe olarak “Türkiye tarafından öldürülmekten korkmasını” göstermesine sert tepki göstermişti.
 
Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Türkoğlu, “FETÖ elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'in Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, 'Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra'daki maça katılmayacağı' şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım.” ifadelerini kullandı.
 
FETÖ’cü Kanter’in 2017 yılından beri vize problemi sebebiyle birçok ülkeye seyahat edemediğini söyleyen Türkoğlu, “Bu uzun zamandır bilinen bir gerçekken, söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçelerle gündeme gelmeye çabalamaktadır. Bu tip söylemler Kanter'in Türkiye'ye yönelik yürüttüğü siyasi karalama kampanyasının ve spor hayatında gösterdiği çelişkileri kapatarak kendine önem atfettirme çabalarının bir örneğidir.” sözlerini kullandı.
 
Türkoğlu, konuyla ilgili açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:
 
“Kanter, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni haksız ifadelerle suçlamakla kalmamış; İngiliz güvenlik kuvvetlerine de zafiyet addetmiştir ve Türk-İngiliz ilişkilerini zedeleme girişiminde bulunmuştur. Bu şahsın söylemlerinin akıl dışı olduğu ve olayları çarpıttığı açıktır.”

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