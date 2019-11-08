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FETÖ’cü Kanter’den alçak çağrı... Türkiye düşmanlığını itiraf etti

Firari FETÖ’cü terörist Enes Kanter, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının boykot edilmesi çağrısı yaptı.

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Teröristbaşı Fetullah Gülen için ‘babam’ diyen firari FETÖ’cü terörist Enes Kanter, İtalyan La Repubblica gazetesine konuştu. 

“Türkiye’de oyun oynanmaz” diyen Kanter, “Futbolculardan ve UEFA’dan İstanbul’da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalini boykot etmelerini istiyorum” dedi.

Sadece UEFA’dan değil tüm Avrupa’dan boykot istediğini söyleyen Türkiye düşmanı Kanter, “Evet boykotu, tüm Avrupa’dan istiyorum.  Sesimizi yükseltmemiz, sesimizi duyurmamız ve teslim olmamamız gerekir. Her şeyi normal ve kaçınılmaz kabul etmemeliyiz. İtalyan hükümeti ve kamuoyunun Türkiye’ye daha fazla baskı yapmasını isterim” diye konuştu.

HALK DÜŞMANI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Teröristbaşı Gülen’e olan yakınlığından dolayı ailesinin ve arkadaşlarının kendisini terk ettiğini açıklayan Kanter, “Bir halk düşmanıyım. Bu yüzde 2021’de Amerikan vatandaşı olacağım” dedi.

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