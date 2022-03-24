FETÖ'cü Kanter'in 'istinabe' yoluyla ifadesinin alınmasına karar verildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'na "hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Enes Kanter'in yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya yakalama kararı bulunan sanık Enes Kanter ile avukatı katılmadı. Duruşmada Türkoğlu'nu avukatı temsil etti.

Türkoğlu'nun avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, yurt dışında bulunan sanık Kanter hakkında hazırlanan tercüme evrakının Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilerek savunmasının "istinabe" (adli yardım) yoluyla alınmasına karar verdi.

Sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.

- İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kanter'in, TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yazdıklarına yer veriliyor.

İddianamede, Kanter'in yurt dışında olduğu, hakkında başka dosya kapsamında (FETÖ) yakalama kararının bulunduğu ve bu nedenle ifadesinin alınamadığı belirtilerek, Kanter'in "alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianameyi kabul eden İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin düzenlediği tensip zaptında sanık Kanter'in ifadesinin alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.