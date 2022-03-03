FETÖ'nün sözde ''Konya jandarma bölge komutanı'' olarak atanan kişinin ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

AA 3 Mart 2022 Perşembe 13:49 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 13:52

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesince mahkumiyetlerine hükmedilen sanıklar Sakaoğlu, Koç ve uzman çavuş Ünal Kıstı'ya ilişkin kararın temyiz incelemesini tamamladı. Daire, olay tarihinde Konya Jandarma Bölge Komutanlığında kurmay başkanlığı görevini yürüten, darbecilerin sözde sıkıyönetim atama listesinde "Konya Jandarma Bölge Komutanı" olarak görevlendirilen ve dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyan darbeci eski tuğgeneral Timurcan Ermiş ile irtibatlı olduğu tespit edilen Sakaoğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Kararda Sakaoğlu'nun, darbecilerin sözde sıkıyönetim direktifi geldikten sonra, "Darbe oldu, beni de bölge komutanı olarak atamışlar. Derhal herkesi asayiş kıyafetli ve silahlı bir şekilde çağırın. Gelmeyen sıkıyönetim mahkemesinde yargılanır." şeklinde emir verdiği ifade edildi.

Mustafa Sakaoğlu'nun ayrıca, Burdur'daki askeri birliğe darbeye ilişkin emir verdiği, Konya Jandarma Bölge Komutanlığının güvenliğini silahlı askerlerle sağlamaya çalıştığı belirtildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık eski yüzbaşı Hüseyin Koç'a verilen cezayı da onadı. Olay tarihinde Akseki Asayiş Komando Komutanı olan Koç'un, Sakaoğlu'nun emriyle hareket ettiği ve 15'er kişiden oluşan iki timi alarak yola çıktığı, emrindeki silahlı askerleri Karatay Kışlasına getirdiği ve darbeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

- UZMAN ÇAVUŞA VERİLEN CEZA BOZULDU

Daire, sanık Ünal Kıstı'ya, "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçundan verilen 15 yıl hapis cezasını ise bozdu. Kararda, üzerine atılı suçun vasfının değişmesi ihtimali karşısında sanık hakkında "FETÖ üyeliğine" ilişkin araştırma yapılarak hüküm verilmesi gerektiğine işaret edildi.