İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2023 Salı / 30 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0408
  • EURO
    31,4043
  • ALTIN
    1856.02
  • BIST100
    7691.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

FETÖ'cü yurt dışına kaçarken yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi bir kişi yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılırken yakalandı.

IHA12 Aralık 2023 Salı 13:25 - Güncelleme:
FETÖ'cü yurt dışına kaçarken yakalandı
ABONE OL

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışma sonucu, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü üyesi olma suçundan aranması olan bir şahsın yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılmaya çalışıldığı anlaşıldı. Şahsın, Bandırma İlçesinden geçirileceği bilgisi edinilmesi üzerine, şüpheli iki araç Bandırma ilçesinde durduruldu ve FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü üyesi olma suçundan aranan A.B. (39) yakalandı.

Ayrıca öncü ve artçı şeklinde 2 araçla hareket eden ve aranan şahsı yasadışı yollardan yurtdışına kaçırmaya çalıştığı tespit edilen İ.Ö. (39) ve B.K. (23) isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca insan kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • FETÖ/PDY Bandırma
  • yasa dışı yollar
  • yurt dışı çıkış

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.