Maydonoz Döner soruşturmasında teknik takibe takılanlar arasında darbeci hain de yakalandığı ortaya çıktı. Antalya'daki Maydonoz Döner şubelerinin koordinasyonun sağlayan Levent Doğan'ın 15 Temmuz gecesi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda darbe girişimine katılan askerler arasında olduğu belirlendi. FETÖ'cü eski yüzbaşı Levent Doğan'ın 7 yıl 6 ay hapis cezası ile firari durumda takma isimle Antalya'daki hücre evinde kaldığı belirlendi. Örgüt paralarıyla yurtdışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit edilen Levent Doğan'ın, geçen yıl haziran ayında saklandığı hücre evinde yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

TÜM ŞUBELER TMSF'DE

Maydonoz Döner soruşturmasında operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi. Adliyelere sevk edilen şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla, 90'ı da emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı. Öte yandan Maydonoz Döner'den yapılan açıklamada, "TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir" denildi.