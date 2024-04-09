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FETÖ'cüler 28 Şubatçılarla iş birliği içinde miydi?

FETÖ'cülerin, ‘28 Şubat'ta bile böyle zulüm görmedik' söylemlerini Stratejist İbrahim Keleş canlı yayında sert sözlerle eleştirdi. 28 Şubat postmodern darbesinde FETÖ'cülerin, 28 Şubatçılar ile iş birliği içinde olduklarını iddia eden Keleş, “28 Şubat'ta FETÖ'cüler hiç zulüm görmediler.” dedi.

9 Nisan 2024 Salı 01:16 - Güncelleme:
FETÖ'cüler 28 Şubatçılarla iş birliği içinde miydi?
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24 TV'de İbrahim Güneş'in sunduğu "Masada Ne Var?" programına konuk olan Stratejist İbrahim Keleş, 'FETÖ'cülerin 28 Şubat'ta bile böyle zulüm görmedik' söylemlerine sert tepki gösterdi.

"İLK KULLANAN FETÖ'CÜLERDİR"

İbrahim Keleş, "'28 Şubat'ta böyle zulüm yaşamadık' söylemini ilk kullanan FETÖ'cülerdir. 17 Aralık ve 25 Aralık tarihlerinden sonra FETÖ'cüler için bazı düzenlemeler ve adımlar atıldı. Yapılan düzenlemelerden sonra '28 Şubat'ta böyle zulüm yaşamadık' cümlelerini ilk kullananlar Samanyolu TV, Zaman ve Bugün Gazetesi oldu." dedi.

PLANLI BİR ŞEKİLDE PROPAGANDA

FETÖ ablalarının planlı bir şekilde propaganda yaptıklarını iddia eden Keleş, "Hatta ablaları, bilerek programlı olarak medya kuruluşlarının önünde bekliyorlardı. Polis müdahale ettiklerinde de 'Biz 28 Şubat'ta dahi böyle zulüm görmedik' diyorlardı." ifadelerini kullandı.

"28 ŞUBAT'TA FETÖ'CÜLER HİÇ ZULÜM GÖRMEDİLER"

28 Şubat postmodern darbesinde FETÖ'cülerin hiç zulüm görmediklerinin altını çizen Keleş, "Ben de 28 Şubat sürecini bizzat yaşamışım. Bunun sıkıntısı hala da yaşamakta olan biri olarak söylüyorum. 28 Şubat'ta FETÖ'cüler hiç zulüm görmediler." dedi.

"FETÖ'CÜLER, 28 ŞUBATÇILARLA BİRLİKTE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYDİLER"

28 Şubat postmodern darbesinde FETÖ'cülerin, 28 Şubatçıları ile iş birliği içinde olduklarını iddia eden Keleş, "Aksine onlar o zamanlar papatya gibi açıldılar. Bazı subay ve astsubayların eşleri başörtülüydü. Onların başörtülerinin açılması yönünde baskılar vardı. Bu konuda ilk ikazlar verilmeye başlandığında bazıları hemen açıldılar. 28 Şubat'ta FETÖ'cüler hiç zulüm gördük falan demesinler. O dönemde FETÖ'cüler, 28 Şubatçılarla birlikte iş birliği içindeydiler." dedi.

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