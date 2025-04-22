Terör örgütü FETÖ'nün hem karargahı hem de yönlendirici gücü konumunda bulunan ABD, FETÖ'cü Enes Kanter'e de vatandaşlık vererek Türkiye'ye karşı karalama kampanyalarında başrolü oynamasını sağladı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in istihbarat örgütleri ile olan ilişkileri tanık ifadelerinde yer aldı.

Dünyanın ekonomik olarak en güçlü devleti olan ABD, FETÖ'nün ana karargahı durumuna dönüştü.

FETÖ, uzun yıllardır politikalarını ABD üzerinden dünyanın çeşitli ülkelerindeki temsilciliklerine aktardı. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen de ABD için bulunmaz bir aparat haline geldi. FETÖ ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in istihbarat örgütleri ile olan ilişkileri tanık ifadelerinde de yer aldı.

YABANCI SERVİSLERİN FETÖ'DEKİ ELEMANI: ENES KANTER

FETÖ'nün ABD'deki en bilindik yüzü eski NBA oyuncusu Enes Kanter oldu. 2022 yılında ABD vatandaşı olan Kanter, bu ülkeye olan bağını ortaya koymak ve Türkiye'yi karalamak için büyük gayret gösterdi.

ABD vatandaşlığı alıp soyadını "Freedom" yapan Enes Kanter, yabancı servislerle sık sık ve düzenli olarak görüşen biri haline geldi. İstihbarat servisleri, Kanter'in çalışmalarını, seyahatlerini ve açıklamalarını yönlendirdi. Türkiye aleyhine imkân bulduğu her yerde konuşan Kanter'in, Yunanistan ve İsrail yönetimine verdiği sıcak mesajlar da bunları kanıtlar nitelikte.

Kanter'in günlük ajandası bile görüştüğü servisler tarafından belirlendi. FETÖ'nün "manevi oğlu" Kanter'in Avrupa'daki çeşitli örgüt içi temasları, çalışmaları ve kamptaki bağlantıları da yine yabancı servisler tarafından farklı amaçlarla kullanıldı.

EKREM DUMANLI'DAN TALİMAT ALDILAR

Yabancı servislerle görüşen bir diğer isim de kapatılan Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı oldu.

Örgütün en üst karar organı olan İcra Heyeti'nde yer alan Dumanlı, düzenli olarak görüştüğü istihbaratçılara örgütün mevcut durumu ile ilgili bilgiler verdi. Hain elebaşı Gülen'in ölümü sonrası örgütün tutumu, medya alanında izlenecek yayın politikası gibi konuları aktardı, yeni talimatlar aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davaları kapsamında çeşitli suçlardan aranan eski Zaman gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, ABD'nin New Jersey eyaletinde bir alışveriş merkezinde görüldü.

YABANCI İSTİHBARATÇILARLA YAKIN İLİŞKİ KURDULAR

FETÖ içinde yabancı istihbarat servisler ile yakın temas kuran isimler Enes Kanter ve Ekrem Dumanlı ile sınırlı kalmadı. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü organize eden sivil imamların aileleri, firari asker ve polisler de yabancı servislerle iş birliği kurdu. Şerif Ali Tekalan, Cevdet Türkyolu, Mehmet Kalyoncu, Adem Yavuz Arslan, Hamdullah Öztürk, Emre Uslu, Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, İsmail Kokuroğlu, Mehmet Dağcı, Turgay Karagöz, Şaban Ali Özel, Mevlüt Hilmi Çınar, Özcan Aytuluner de yabancı servislerle sıcak ilişkileri olan diğer FETÖ'cüler arasında yer aldı.

İCRA HEYETİNDEKİLERİ İSTİHBARAT BELİRLİYOR

Yabancı istihbarat kurumlarının vazgeçilmez enstrümanı olan örgüt, şu an İcra Heyeti tarafından yönetiliyor.

Ancak örgüt yönetiminde krizler ve mücadeleler bitmiyor, bu da yabancı istihbarat servislerinin örgütün yönetimine müdahil olmasına neden oluyor.

Hatta yabancı servislerin örgüt yönetimi içinde yakın zamanda değişiklik yapması da bekleniyor. FETÖ'nün ABD'deki varlığı tamamen yabancı istihbarat servisleri merkezli bir yapıya dönüşmüş durumda.