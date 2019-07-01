FETÖ’cülerden aşağılık fişleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) adil Türk yargısı önünde hesap vermesi ve örgüt mensuplarına ceza yağması üzerine firari teröristler Türkiye’ye yönelik kara propagandaya hız verdi. FETÖ’nün yurt dışına kaçan mensupları kurdukları sözde sivil toplum kuruluşu ve insan hakları dernekleri vasıtasıyla örgütle mücadele eden sembol isimleri hedefe koyduğu öğrenildi. FETÖ’ye kucak açan Almanya’da örgütün Türkiye İşçi Ünitesi İmamı Muammer Burtaçgiray’ın başkanlığını yaptığı sözde İnsan Hakları Savunucuları Derneği (Human Rights Defender) 248 kamu kurumu yöneticisi, yargı mensubu ile emniyet teşkilatı mensubunun isimlerini işkenceci diyerek Alman makamlarına şikayet etti.

KARA PROPAGANDA

15 Temmuz darbe girişiminden önce sosyal medyadan tehdit ettiği yüzlerce kamu görevlisinden sonra FETÖ, şimdi üst düzey görevlilerine kumpas kurmak için düğmeye bastı. FETÖ’nün hedefinde ise bu sefer AK Parti hükümeti başta olmak üzere Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, MİT Başkanı ile Afyon, Ankara, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yalova ve Zonguldak gibi illerde görev yapan vali, emniyet müdürü, yargı mensupları ile polis memurunun isimleri yer aldı.

FETÖ’CÜLER ÖN SAFTA

26 Haziran’da Almanya Federal Savcılığı’na FETÖ’cülerin yaptığı sözde suç duyurusunun altından firari örgüt imamı Muammer Burtaçgiray, KHK ile ihraç edilen eski Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Talip Aydın gibi azılı militanların imzası yer aldı. FETÖ’cü HRD’nin bu girişimine yine örgüt tarafından kurulan sözde Uluslararası Muhabirler Derneği ile yine firari olan ve kendilerini ‘Sürgündeki Avukatlar Platformu’ diye adlandıran militanlar da açıkça destek verdi.

ÖRGÜT PANİK İÇİNDE

FETÖ, kara propagandasını ‘youtube’ gibi çeşitli video sitelerinde dolaşıma soktu. Örgütün bu şekilde farklı ülkelerde firari olarak varlığını devam ettiren mensuplarına hem moral verdiği hem de örgüte darbe vuran isimleri hedef gösterdiği belirtiliyor. Bu hamlenin özellikle 15 Temmuz darbe kalkışmasına fiili katılan örgüt mensuplarının art arda aldığı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarından sonra gelmesi ise içimde bulundukları panik ve korku havasını dağıtmaya dönük bir hamle olduğunu gözler önüne serdi.

BELİNİ KIRAN İSİMLER

Militanların hedefinse ise hem FETÖ’ye hem de PKK’ya ağır darbeler vuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içi ve yurt dışında hukuki mücadeleyi etkin bir şekilde icra eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, başarılı operasyonlarla yurt dışında FETÖ’nün kâbusu haline gelen MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile teşkilatın önde gelen isimleri, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve onlarca polis amiri bulunuyor.

SAVCILAR HEDEFTE

Terör örgütünün işkenceci diye haklarında kara propaganda yaptığı yargı mensuplarının arasında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Harun Kodalak, Eski Tokat Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar ile eski Tokat Hakimi Mesut Eryılmaz, Kocaeli Başsavcısı Başsavcı Habib Korkmaz, Konya Başsavcısı Ramazan Solmaz, Savcı Can Tuncay, eski emniyet müdürü Eyüp Pınarbaşı gibi yüzlerce isim bulunuyor. FETÖ’nün kara propagandanın merkezine koyduğu isimlerin ortak özelliği ise örgüte ağır darbe vurmuş olmaları.