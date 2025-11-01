İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik iki haftadır devam eden başarılı operasyonun sonuçlarını paylaştı.

Şüphelilerin;

Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşırken, Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova olmak üzere 31 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 56 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,

Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları,

Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerden 50'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.