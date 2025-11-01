İSTANBUL 21°C / 13°C
  • FETÖ'cülere 31 ilde kıskaç! Onlarca şüpheli gözaltında
Güncel

FETÖ'cülere 31 ilde kıskaç! Onlarca şüpheli gözaltında

31 ilde FETÖ'ye yönelik iki haftadır devam eden operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi1 Kasım 2025 Cumartesi 10:11 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik iki haftadır devam eden başarılı operasyonun sonuçlarını paylaştı.

Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşırken, Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova olmak üzere 31 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 56 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şüphelilerin;

Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,

Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları,

Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerden 50'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

