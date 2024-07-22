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Güncel

FETÖ'cülere göz açtırılmıyor! 16 ilde 73 şüpheli yakalandı

16 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden “KISKAÇ-23' operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı.

IHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
FETÖ'cülere göz açtırılmıyor! 16 ilde 73 şüpheli yakalandı
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Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 16 ilde icra edilen ve 4 gündür devam eden 'Kıskaç-23' operasyonları çerçevesinde 73 şüpheli yakalandı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Malatya, Rize, Samsun ve Sivas'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-23' operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulduğu ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

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