FETÖ'cülere poşet dolusu döviz! Yeni yöntemleri deşifre oldu

FETÖ'nün militanlarına nasıl para aktardığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, FETÖ'nün güncel yapılanmasında görevli mahrem imamların örgüt üyelerine poşetlerle para dağıttığı tespit edildi. Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında FETÖ'cü İbrahim S.'yi takibe alan ekipler, FETÖ'nün ATM'lerden para gönderdiği kişilerin deşifre olmaması için nasıl bir yol izlendiğini ortaya koydu.

ATM'DEN GÖNDERDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri tarafından "muavenetçi" olarak atanan şüphelilere, para dağıtacağı FETÖ'cülerin kimlik bilgisi, adres ve gönderilecek para miktarı Signal üzerinden bildirildi. İbrahim S.'nin, işlem doğrulama kodu istemeyen ve aynı hesap üzerinden para gönderme imkanı sunan ATM'lerden para yatırdığı tespit edildi. "Gönderen" ve "alıcı" kısmına aynı T.C. kimlik, hesap ve telefon numaraları yazılarak, sanki "kendi hesabına para yatırmış gibi yapılıp" alıcının gizlendiği belirlendi.

POŞET DOLUSU DÖVİZ



İbrahim S.'yi takibe devam eden ekipler, FETÖ'cülerin poşetlerle para alışverişini de tespit etti. Operasyon kapsamında S.Ç. ve B.Y.'yi de takip eden ekipler, ikilinin Üsküdar'da bir ATM'ye para yatırdığını, daha sonra araç içinde beklediklerini gördü. Elindeki poşetle araçtan inen S.Ç.'nin yanına İbrahim S. geldi. Poşeti alan İbrahim S. yakınlardaki bir döviz bürosu, ardından da ATM'ye gitti. ATM'ye para yatıran İbrahim S. daha sonra aynı ATM'ye dönerek yeniden para yatırdı. Daha sonra aynı bankaya ait başka bir ATM'ye giden İbrahim S. buradan da para gönderdi.

AYNI HESABA TRANSFER

S.Ç.'den poşet içinde döviz alan İbrahim S.'nin TL'ye çevirdiği parayı kartsız işlem yapabileceği banka ATM'lerinden gönderdiği tespit edildi. Aynı gün aynı hesaba iki ayrı ATM'den 11 bin 989 TL gönderen İbrahim S.'nin FETÖ'ye müzahir Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda SGK kaydı çıktı. İtirafçı olmayı reddedip güncel yapılanma hakkında bilgi vermeyen İbrahim S. tutuklandı.