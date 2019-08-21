FETÖ’cülere şafak baskını
Savcılık talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri dün birçok ilde şafak baskını düzenledi. FETÖ’nün TSK, emniyet ve üniversite yapılanması içinde yer alan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik kolluk kuvvetleri ve adli mercilerin çalışmaları titizlikle devam ediyor.
HEPSİ ESKİ HKK PERSONELİ
Güvenlik güçlerinin elde ettiği deliller üzerine Cumhuriyet Başsavcılıkları ihanet şebekesinin üyeleri için yakalama kararı çıkardı. Operasyon için düğmeye basan polis dün İzmir’de, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmalarındaki 18 kişiyi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerin görevlerine devam eden teğmen, komiser yarımcıları ve polis memurları olduğu öğrenildi. FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki (HKK) yapılanmasına yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 şüpheli için gözaltı kararı çıkardı. Örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığı tespit edilen eski HKK personeli 19 kişiden 15’i eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
8’İ MUVAZZAF ASKER
Balıkesir merkezli 11 ilde de FETÖ’nün ‘mahrem askeri yapılanmasına’ yönelik soruşturma kapsamında 8’i muvazzaf 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Terör örgütünün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ‘ardışık periyodik arama’ yöntemiyle haberleştikleri belirlenen 11 zanlı için yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli 8 zanlıdan 3’er tanesinin Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri, 2’sinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin, meslekten ihraç edilen 2 astsubay ile açığa alınan bir astsubay olduğu belirtildi.
YARBAY DA VAR
Kocaeli’de de FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 12’si gözaltına alındı. Şüphelilerin aralarında muvazzafların da yer aldığı yarbay, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar ile eski askeri öğrencilerin bulunduğu öğrenildi.
ÜNiVERSiTE YAPILANMASI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da dün FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüte yönelik soruşturma kapsamında, haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan şüphelilerden 10’unun gözaltına alındığı, 11’inin yakalanması için ise çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
15’i DE BYLOCK KULLANICISI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’un gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlattı. Operasyonlar kapsamında 4’ü İstanbul’da, 1’i il dışında olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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