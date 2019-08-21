FETÖ’cülere şafak baskını

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik kolluk kuvvetleri ve adli mercilerin çalışmaları titizlikle devam ediyor.

HEPSİ ESKİ HKK PERSONELİ

Güvenlik güçlerinin elde ettiği deliller üzerine Cumhuriyet Başsavcılıkları ihanet şebekesinin üyeleri için yakalama kararı çıkardı. Operasyon için düğmeye basan polis dün İzmir’de, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmalarındaki 18 kişiyi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerin görevlerine devam eden teğmen, komiser yarımcıları ve polis memurları olduğu öğrenildi. FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki (HKK) yapılanmasına yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 şüpheli için gözaltı kararı çıkardı. Örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığı tespit edilen eski HKK personeli 19 kişiden 15’i eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

8’İ MUVAZZAF ASKER

Balıkesir merkezli 11 ilde de FETÖ’nün ‘mahrem askeri yapılanmasına’ yönelik soruşturma kapsamında 8’i muvazzaf 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Terör örgütünün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ‘ardışık periyodik arama’ yöntemiyle haberleştikleri belirlenen 11 zanlı için yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli 8 zanlıdan 3’er tanesinin Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri, 2’sinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin, meslekten ihraç edilen 2 astsubay ile açığa alınan bir astsubay olduğu belirtildi.

YARBAY DA VAR

Kocaeli’de de FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 12’si gözaltına alındı. Şüphelilerin aralarında muvazzafların da yer aldığı yarbay, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar ile eski askeri öğrencilerin bulunduğu öğrenildi.