15 Temmuz darbe girişiminde darbenin kontrol merkezi Akıncı Üssü'nde Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek darbe girişimini yönetmişti. Darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz, darbe girişimine kadar FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri İmamı" olarak faaliyetlerine devam etti. Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde vurulacak hedeflerin belirlenmesi ve bu yerlerin bombalanması yönünde diğer sivil imamlarla birlikte FETÖ'cü askerlere emirler verdi.

Batmaz'ın faaliyetleri, Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Üs komutanı eski Tuğgeneral Hakan Evrim'in baş selamı vermesi, Batmaz'ın yapılanmadaki konumunu göz önüne serdi. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Akıncı Üssü'nden diğer sivil imam Harun Biniş ile kaçarken yakalanan Batmaz, savcılık ifadesinde tıpkı Öksüz gibi "arsa bakmaya" gittiğini iddia etti.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yaptığı savunmada Fetullahçı Terör Örgütü ile bağını reddeden Batmaz, "Ben hiçbir zaman bu girişimin bir parçası olmadım. Ne Pensilvanya'ya gittim ne Fetullah Gülen ile görüştüm. Talimat almam söz konusu değildir. Tek bağlantım şirketlerinde çalışmış olmam" dedi. Batmaz'ın yalan söylediği, Pensilvanya'da kaydedilen görüntülerle kanıtlandı.

GÜLEN İLE SOHBET VİDOSU

Sabah'ın haberine göre, FETÖ'cü Batmaz'ın darbe girişiminden bir yıl önce 30 Nisan-28 Temmuz 2015 tarihleri arasında ABD'de örgütün kalesi olan Pensilvanya'dan örgüt elebaşı Gülen'in yanında olduğu tespit edildi.

Kemal Batmaz'ın, Fetullah Gülen'in de katıldığı 22 Haziran 2015'te "Pensilvanya'da Ramazan Mukabelesi" programına katıldığı, örgütün yayın organı Herkul.org'da yayınlanan videonun ise yarım saat içinde silindiği tespit edildi.

Herkul.org'da yayınlanan 'sohbet' görüntüleri ise dava sürecinde yaptığı her savunmada örgüt üyeliğini reddeden Batmaz'ın, FETÖ elebaşı Gülen'e en yakın isimlerden bir olduğunu bir kez daha kanıtladı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasının en üstündeki kişi olan Batmaz, darbe gecesi Akıncı Üssü'ndeki görüntülerini de inkâr etmişti.