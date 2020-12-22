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  • FETÖ'cülerin ''çıplak arama'' yalanıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Güncel

FETÖ'cülerin ''çıplak arama'' yalanıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlatılmıştır.

DHA22 Aralık 2020 Salı 16:49 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 16:49
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