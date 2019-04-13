14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'cünün kaçma görüntüsü kayınpederinin üzerindeki telefondan çıktı

Edirne'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan damadının yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmasına yardımcı olan kişi, tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, sınır hattında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri Fikret E'yi yakaladı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde bulunan Mustafa Vahit K'ye ait olduğu belirlenen cep telefonunu incelendi. Telefonda yer alan görüntüde, Fikret E'nin, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi damadı Mustafa Vahit K'ye yurt dışına kaçması için yardım ettiği ortaya çıktı.

Yunanistan'a kaçtığı tespit edilen Mustafa Vahit K'nin, kayınpederiyle çektiği görüntüde yer alan konuşması şöyle:

"Saat 04.30. Fikret babayla gidiyoruz. Üzerimde can yeleği var, normal ceket görünümlü can yeleği. Bugün Türkiye'den kaçış günümüz. Bugün tarihe bir not düşme adına görüntü çekmeye karar verdim. Sonuç olarak konuşurken heyecanım belli oluyor. Dereye atlayacağız, jandarma yakalamadan geçmeye çalışacağız. Ne söylemek istersin baba?"

Görüntü kaydında, Fikret E'nin de "Eğer bir şey olursa bu görüntüleri çözemezler değil mi?" diye karşılık verdiği, damadının da "Çözemezler." dediği yer alıyor.

Jandarmadaki işleminin ardından adliyeye sevk edilen Fikret E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çavuşoğlu haddini bildirdi: ''Fransa, kendi karanlık tarihine baksın''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

Evini müzeye çevirdi

Evini müzeye çevirdi

Yumurta kabuğundan yaptıkları hayrete düşürüyor

Yumurta kabuğundan yaptıkları hayrete düşürüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA