FETÖ'cüye verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık M.A.D'ye verilen hükmün gerekçeli kararı yazıldı.

Kararda sanığın FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'u yoğun olarak kullandığı ve örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtildi.

Sanığın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması içinde gizliliği sağlamak için her türlü tedbiri almak suretiyle sorumlusu olduğu askeri personel ile sabit, ankesörlü telefonlardan irtibat kurduğu bildirilen kararda şu tespitlere yer verildi:

"Sanığın, FETÖ'den aldığı talimatları sorgulamaksızın yerine getirip, askeri personel ile buluşup görüşerek örgütle olan bağını 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişimine kadar sürdürerek pişmanlık göstermeyip ısrarla eylemlerine devam ettiği, örgütün fikir ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği, hakkındaki tüm beyanları ve kendisinin gerçekleştirdiği faaliyetleri inkar ederek suç ve cezadan kurtulup örgüt eylemlerini ve yapılanmasını korumak gayesiyle hareket ettiği tespit edilmiştir."

Temel cezanın belirlenmesine, sanığın eylemleri ile orantılı ve makul bir şekilde alt sınırdan uzaklaşılarak heyetçe oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.



Adana'da FETÖ'nün sözde "jandarma mahrem imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık M.A.D'ye mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis verilmiş ve tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.