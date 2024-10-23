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FETÖ'de 'Başa kim geçecek?' kavgası! İç çekişmeler artık göz önünde yaşanmaya başladı

Din istismarcısı, Türkiye düşmanı, vatansız hain ve 15 Temmuz'da 251 masumun şehit olmasında baş rol oynayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt içinde yapılan kavgalar artık göz önünde yaşanmaya başladı. Terör elebaşı Gülen'in kanlı mirası için kavga sürerken şimdi de 'Başa kim geçecek?' kavgası patlak verdi. Başa geçecek teröristler ise netleşmeye başladı.

23 Ekim 2024 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
FETÖ'de 'Başa kim geçecek?' kavgası! İç çekişmeler artık göz önünde yaşanmaya başladı
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Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü haberinin duyulması ile örgüt içinde var olan kavgalar artık göz önünde yaşanmaya başladı. Örgütün sahip olduğu güç ve parayı yönetmek isteyenler alttan alta kavga ediyor. F. Gülen'den sonra başa geçme kavgasında öne Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz çıkıyor.

ÖRGÜTÜN MUSTAFA ÖZCAN TARAFI

Mustafa Özcan, ABD ayağını yöneten, terör örgütü elebaşı F. Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlikte hep yanında olan bir isim. Örgütün parasının kontrolü de M. Özcan ile birlikte "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nda. Gülen'i ölene kadar bu iki isim kontrol etti.

Örgütte M. Özcan'ı destekleyenler arasında C. Türkyolu'nun yanı sıra İsmet Aksoy, Naci Tosun, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı ve Adem Kalaç da yer alıyor. Hepsi de örgütteki rahatlarının bozulmasından korkuyor.

Bu isimlerin kişilik özellikleri:

- M. Özcan; tam bir misyon adamı. Çarkın dönmesi için her türlü tavizi verir, yeter ki işleyiş bozulmasın. Örgüt içinde etki alanı geniş. "Hizmet için gerekirse şeytanla bile istişare ederim" demişliği vardır.

- İ. Aksoy; örgütün kasası olarak biliniyor. Para konularında hassasiyeti ile meşhur.

- N. Tosun; M. Özcan'ın Kaynak Holdingi devrettiği isim. Örgütten tek başına bir etki sağlayamıyor, bu nedenle mevcut sistemi desteklemeyi tercih ediyor.

- M. Çetin; M. Özcan'ın etkisi ile bir dönem siyasete merak saldı. Şahin görüşleri olan biri, güç ve kudret sahibi olmaktan hoşlanıyor. M. Özcan ve E. Dumanlı ile yakın ilişkileri var.

- A. Kalaç; "Uzun Cevdet" lakaplı C. Türkyolu'nun bacanağı, damatlar içinde en büyük güce sahip olan kişi.

M. Özcan'ı destekleyen isimlerden bir diğeri de Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı. E. Dumanlı, örgütün yeni ahi heyeti içinde yer alıyor.

M. Özcan'a yakın bu isimlerin tamamı FETÖ'nün yeni İcra Heyeti'ne seçilmiş isimler, yani örgüt için karar alma mekanizmasında çoğunluğu oluşturuyorlar.

ÖRGÜTÜN ABDULLAH AYMAZ TARAFI

Örgütte liderliğe gelmek isteyen bir diğer isim olan A. Aymaz da örgütün Almanya ayağını yönetiyor. A. Aymaz için örgütün Avrupa tarafının en güçlü isimlerinden denebilir.

A. Aymaz'ı destekleyen grupta ise Mustafa Yeşik, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karamuna yer alıyor. Bu isimlerden yalnızca biri örgütün yeni İcra Heyeti'nde yer alıyor, o da T. Büyük.

Bu isimlerin kişilik özellikleri:

- A. Aymaz; yüksek egolu, kulis konusunda uzman, herkese farklı konuşabilen birisi. Net olmayışı ve paranoyak mizacı onun zayıf yönünü gösteriyor.

- M. Yeşil; Tabanda kredisi düşük, hırslı ve kural tanımaz olarak biliniyor.

- A. Ursavaş; M.Yeşil ile birlikte İcra Heyeti dışında kaldı. 2015 sürecindeki atamalarda oynadığı rol nedeniyle çok eleştirildi.

- T. Büyük; M. YEŞİL ile çok yakın bir ilişkiye sahip. İngiltere'de örgütün parasını fon ve emlak piyasasında çalıştırdığı biliniyor.

- H. Karakuş; Almanya imamı. A. Aymaz'ın has adamlarından biri.

- B. Karaduman; Birleşik Krallık imamı. M. Yeşil ile çok yakın.

Tüm bunların yanı sıra mahrem birimler örgütün önemli bir unsurunu oluşturuyor. M. Özcan'ın sevk ve idare ettiği birimler, heyetin şekillenmesinde büyük önem oluşturuyor.

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