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Güncel

FETÖ'de INTERPOL paniği! Kara propagandaya başladılar

INTERPOL'ün kasımda İstanbul'da yapılacak 89. Genel Kurul toplantısı yurtdışındaki firari FETÖ'cüleri korkuttu.

09 Haziran 2021 Çarşamba 08:53 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 08:53
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İstanbul'da 20-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan INTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) Genel Kurul Toplantısı FETÖ'yü korkuttu. INTERPOL'ün arama kararları ile yakalanma telaşına kapılan örgüt üyeleri, ev sahibi ülkelerin yaptığı olağan toplantıları ve tanıtım faaliyetlerini çarpıtmaya başladı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, FETÖ "Avrupa genelinde Türkiye'nin INTERPOL'ü kullanarak hükümeti eleştirenlere karşı ikna çalışmaları yapacağı" şeklinde yalan haberler yaymaya başladı. FETÖ'ye ait bir propaganda sitesi, Türkiye'nin küresel ve uluslararası terörle mücadele faaliyetlerinin tanıtımının yapılacağı toplantı için "Uzmanlar ve insan hakları gözlemcileri toplantının INTEPOL'ü yönetici seviyesinde politika değişikliğine uğratma olasılığı dolayısıyla endişeliler" ifadelerini kullandı.

FETO VE ÖZ'ÜN MALLARINA TEDBİR TALEBİ

Hrant Dink cinayeti davasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve firari eski savcı Zekeriya Öz'ün mallarına tedbir konulması istendi. Dink cinayeti davasında 26 Mart'ta karar çıktı. Aralarında eski polis müdürlerinin de bulunduğu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, firari 13 sanığın da dosyası ayrıldı. Savcılık, FETÖ elebaşı ve eski savcı Öz'ün de aralarında olduğu sanıklar hakkında, mallarına tedbir konulması talebinde bulundu.

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