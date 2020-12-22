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Güncel

FETÖ'de liderlik kavgasına 'çıplak' kamuflaj

Teröristbaşı Gülen'in kısmi felç geçirmesiyle büyüyen liderlik kavgası, ‘çıplak arama' kışkırtmasıyla örtülmeye çalışılıyor.

22 Aralık 2020 Salı 08:21 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 08:21
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Türkiye’deki medyaya ve yurt dışındaki kaçak örgüt üyelerinin sosyal medya paylaşımlarına yansıyan bilgilere göre, elebaşı Gülen’in koronavirüs hastalığı ağır geçiyor ve sağ tarafında kısmi felç meydana geldi.

Uzun süredir ABD ve Avrupa kanatları arasında liderlik çatışması, örgüt paralarını zimmete geçirme ve dolandırıcılık olayları nedeniyle bölünen ve maddi olarak krize giren örgüt ‘maaşları’ ödeyemez’ duruma geldi.

YERİNE BÜYÜKÇELEBİ BAKIYOR

Örgütün yönetimini bu süreçte ‘ikinci adam’ olarak bilinen İsmail Büyükçelebi üstlendi ve Gülen’in hastalığı duyurularak, örgüt tabanı ‘dua’ bahanesiyle bir arada tutulmaya çalışıldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Aynı zamanda Türkiye’de cezaevlerinde çıplak arama iddiaları da yabancı medya üzerinden gündeme taşınarak örgüt içi tartışmaların üzeri örtülmek istendi.

Örgütün sosyal medya hesaplarından, ‘cezaevlerini hareketlendirme’ konusunda kadınların ‘başarılı’ olduğu, aynı hareketin erkek cezaevlerinde de beklendiği vurgulandı.

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