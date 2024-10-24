Gülen'in cenaze töreninin bugün, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yapılacağı belirtildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in cesedinin gömüleceği bölge siyah brandalarla çevrildi. Medyanın görüntü almaması için aynı zamanda bölgeye sarı şeritler çekilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Ancak teröristbaşı Gülen'in cesedinin defnedileceği mezar dron kameralarına yansıdı.

FETÖ'DEN 'TEKBİR' YASAĞI

FETÖ mensuplarına, cenaze töreni esnasında "sessiz" olmaları ve tekbir getirmemeleri talimatı verildi. Bu talimat ise 'Herkül Name' sayfasından FETÖ'cülere duyuruldu. Bu stratejinin, örgütün Amerikalılar nezdinde dikkat çekmemek ve "Müslüman" bir imajdan kaçınmak amacıyla uygulandığı düşünülüyor.

İşte terör örgütünün yayın organı Herkül Name'den yapılan 'tekbir' yasağı duyurusu:

"Ebediyet yolcusunu uğurlarken 20 Ekim Pazar günü ruhunun ufkuna yürüyen Fethullah Gülen, 24 Ekim Perşembe günü öğle namazını müteakiben dar-i bekaya uğurlanacaktır. Kendisinin kadim dostlarından Prof. Dr. Suat Yıldırım'ın kıldıracağı, ailesi, talebeleri ve Hizmet gönüllülerinin Gülen'e son görevini ifa edeceği cenaze namazı ve sonrasındaki dua programı esnasında katılımcılardan sessiz ve vakur bir şekilde yalnızca dua etmeleri istirham olunur."

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN CENAZESİ

Cenaze namazı, Pensilvanya'da yerel saatle öğle vakti, Türkiye saatiyle ise akşam 20.00'de kılınacak. Törenin Prof. Dr. Suat Yıldırım tarafından yönetileceği, katılımcılardan ise sessiz ve vakur bir şekilde yalnızca dua etmeleri istendiği açıklandı.

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