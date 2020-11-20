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FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ kapsamında aranan eski emniyet müdürü Hüseyin Y. sahte kimlikle yakalandı.

AA20 Kasım 2020 Cuma 10:46 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 10:46
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FETÖ soruşturması kapsamında aranırken Bahçelievler'de sahte kimlikle yakalanan eski emniyet müdürü Hüseyin Y., "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım'da Yenibosna mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtan inen şahsın yapılan kimlik kontrolünde, Miktat Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Bunun üzerine gerçek kimliğini itiraf eden şüphelinin, FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski emniyet müdürü Hüseyin Y. olduğu ve 2016'da Afyonkarahisar'da yürütülen bir soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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