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Güncel

FETÖ'den aranan firari Emniyet Müdürü Mustafa Memiş yakalandı

2011-2014 yılları arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında önemli görevlerde bulunan FETÖ'den aranan firari Emniyet Müdürü Mustafa Memiş, Ankara'da saklandığı örgütün gaybubet evine girerken yakalandı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 15:12 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 15:12
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2011-2014 yılları arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında önemli görevlerde bulunan FETÖ'den aranan firari Emniyet Müdürü Mustafa Memiş, Ankara'da saklandığı örgütün gaybubet evine girerken yakalandı.

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