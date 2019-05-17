FETÖ'den aranan ihraç üsteğmen ve öğretmen yakalandı

Hakkâri Çukurca Sulh Ceza Hakimliği kararına istinaden FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında kovuşturma yapılan ihraç Üsteğmen İ.Ş., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Niğde'nin Çamardı ilçesinde; hakkında kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ihraç öğretmen M.Y.T. ise Niğde´de yakalandı. M.Y.T. cezaevine teslim edilirken, İ.Ş. ise sorgulanmak üzere Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.