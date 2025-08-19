İSTANBUL 29°C / 21°C
FETÖ'den aranan infaz koruma memuru tutuklandı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan ihraç infaz koruma memuru yakalandı.

FETÖ'den aranan infaz koruma memuru tutuklandı
Erzurum'da FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan ihraç memur yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'ye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında arama kararı bulunan ihraç infaz koruma memuru A.K. Horasan ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

