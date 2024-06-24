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FETÖ'den bir 15 Temmuz itirafı daha

Firari FETÖ'cü Halit Esendir, teröristbaşı Fetullah Gülen'in darbe girişiminden saatine kadar haberi olduğunu itiraf etti.

24 Haziran 2024 Pazartesi 12:16 - Güncelleme:
FETÖ'den bir 15 Temmuz itirafı daha
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FETÖ'cüler 2016'dan bu yana; binlerce delile rağmen Fetullah Gülen'in darbe girişiminden haberi olmadığına yönelik söylemlerde bulunuyordu. Aradan geçen 8 yılın ardından örgütte kaos baş gösterirken itiraflar da peş peşe gelmeye başladı.

FETÖ'nün eğitim yapılanmasının temellerini atan ve teröristbaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine geçebilecek isimler arasında yer alan firari FETÖ'cü Halit Esendir, darbe girişiminden Gülen'in saatine kadar haberi olduğunu itiraf etti.

Terörist Esendir, katıldığı yayında "Akşam 9 civarı ilk haber çıkınca arkadaşlar Hocaefendinin kapısını çalıyorlar. Hocaefendi şaşırıyor. Gece 3'te olacağından bilgisi var ama Türkiye'de daha gündüz." ifadelerini kullandı.

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